Милиция взяла под охрану Межигорье после угроз оппозиции его заблокировать

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы областной милиции Николая Жуковского.

Ранее оппозиция в воскресенье пообещала заблокировать резиденцию Януковича, если он в течение 48 часов не отправит правительство Николая Азарова в отставку.

Перед этим суд запретил проведение акций возле Межигорья.

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«Резиденция охраняется и подступы к резиденции тоже. На той улице, на которой по решению суда, запрещено проводить акции, находятся сотрудники милиции», - сказал Жуковский в воскресенье. При этом он не смог уточнить число сотрудников милиции, которые охраняют резиденцию.

Напомним, сейчас на Майдане Незалежности проходит многотысячное Народное вече, на котором, в частности, было принято решение расширить периметр блокировки правительственного квартала.