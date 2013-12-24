Яценюк обещает не уезжать из Украины в случае уголовного преследования

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк не собирается оставлять Украину, даже если против него будет открыто уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Штабе национального сопротивления.

“Генпрокурор заявил, что расследуется уголовное дело по 109-й статье, а это захват государственной власти. Я вам могу сказать, что по этой статье должен проходить Виктор Янукович и судьи Конституционного Суда, которые захватили власть в 2010 году, передав полномочия Виктору Януковичу те, на которые он не избирался в 2010 году. Если они хотят арестовать, мы готовы к любому развитию событий”, - сказал Яценюк.

На вопрос, останется ли он в Украине в случае выдвижения ему обвинений по 109-й статье, Яценюк ответил: “Конечно. Даже без сомнения”.

Справка: Ст. 109 Уголовного кодекса Украины - действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти.