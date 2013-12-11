Власти планируют привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиции - Москаль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Москаля.

«Из достоверных источников, приближенных к Администрации Президента, Генпрокуратуре и МВД, стало известно, что готовится вручение сообщений о подозрении в совершении преступлений по открытым уголовным производствам одиннадцати народным депутатам, а также представление в Верховную Раду относительно согласия на привлечение этих нардепов к уголовной ответственности», - заявил Москаль.

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По его словам, речь идет о лидерах оппозиции Арсении Яценюке, Олеге Тягнибоке, Александре Турчинове.

«Речь идет о Яценюке, Турчинове, Тягнибоке, Мирошниченко и других. Единственное, что тормозит этот процесс, то, что у власти пока нет 226 голосов в ВР. Фракция коммунистов дала согласие на голосование, но еще не хватает 26 голосов среди Партии регионов и внефракционных», - отметил Москаль.

По его словам, «сейчас идет сумасшедшая обработка депутатов (среди ПР и внефракционных, ранее голосовавших синхронно с властью), которые не согласны с силовым и репрессивным решением вопроса».

Москаль сказал, что представление в ВР «может быть направлено в любой день на следующем пленарном заседании. Главное - найдет ли власть необходимые 226 голосов и не будет ли заблокирована Рада до Нового года».