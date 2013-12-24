СМИ: Протестующих обвинили в нанесении ущерба КГГА на 500 тысяч гривен

«Вещи, мебель, техника - либо пропали, либо сломаны. При этом мы еще не везде можем провести инвентаризацию, так что это не полный список», - сказал «Вестям» директор КП Константин Духневич.

Так, в списке пропавших вещей, как пишет издание, механические часы (в мэрии говорят, что их стоимость 111 тыс. грн), столы (по 14 тыс. грн), микроволновка (517 грн), несколько компьютеров (по 10 тыс. грн), пылесос «Керхер» (1543 грн), утюг «Филипс» (1082 грн), отпариватель для одежды (2083 грн), стиральная машинка «Кайзер» (4,5 тыс. грн), три позолоченных люстры «Милано» (по 1730 грн), сушилки для рук, чайники, столы, стулья, шторы, тумбы и ковры.

Отмечается, что всего пропало имущество на 490 тыс. 940 грн 92 копейки.

«Часть вчера вернули. Кофеварку, бокалы для коньяка и кассовый аппарат», - сказал Духневич.

В то же время митингующие уверяют, что ничего не знают о пропаже. «Мы никаких списков вещей не видели, никаких претензий нам не предъявляли. Нас обвинили в том, что пропали вещи в столовой, но по описи мы им все вернули», - говорит замкоменданта в мэрии, представитель фракции «УДАР» в Киевсовете Андрей Странников.

По теме: Митингующие сделали косметический ремонт в Киевсовете (фото)

В революционном штабе говорят, что не успевают уследить за хулиганами, портящими имущество. «Нам самим сложно понять, кто разрисовывает стены. Стараемся сами охранять порядок в здании, всех подозрительных, воришек стараемся отсюда выпроваживать. Но до сих пор не знаем, кто разрисовал стены и двери на верхних этажах. Когда придет время - все уберем и приведем в то же состояние, которое было до нас», - сказал дежурный комендант Виталий Куприй.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.

Некоторое время после занятия митингующими помещения Киевсовета и КГГА чиновники еще работали в своих кабинетах, но впоследствии были переведены на рабочие места в помещения райгосадминистраций и других подразделений городской власти.