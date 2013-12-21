Митингующие сделали косметический ремонт в Киевсовете (фото)

В ночь на среду активисты Штаба революции, который расположился в мэрии, сделали косметический ремонт на третьем этаже. Именно там находится кабинет замглавы КГГА Виктора Коржа, двери которого исписали ругательствами. Пострадали и стены на этаже, сообщает Сегодня.

«Ремонт делали трое активистов. Надписи с дверей и табличек стерли растворителем, а стены закрасили. Пострадавшие двери кабинетов пока менять не будем, на это нужно разрешения тех людей, которые в этих кабинетах работают», — говорит комендант КГГА Андрей Странников. Он отметил, что после случившегося акта вандализма усилена охрана и кроме работников КГГА, на этажи выше второго никто не допускается.

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Наконец решилась и проблема с мусором. Около 5 дней его не вывозили. Из-за того, что коммунальщики не могут подъехать к КГГА его не вывозят. С пятницы мусор забирает частная компания. По словам ее руководителя — бесплатно. Как нам рассказали, только из КГГА было вывезено более 40 мешков отходов.

В КГГА сообщили, что действительно есть трудности: «Более 20 контейнеров смонтировали в баррикады и людям некуда выбросить мусор, а коммунальная техника не может проехать».