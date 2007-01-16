Кушнарёву удалили почку

Одному из лидеров Партии регионов Евгению КУШНАРЕВУ в результате огнестрельного ранения удалили 40 см кишечника и одну почку, которая была раздроблена пулей, другая почка находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Во время операции, которая длится более 5 часов, удалось поднять давление пострадавшего, и оно составляет 90 на 140.

В то же время, по информации телеканала "Интер", состояние Е.КУШНАРЕВА ухудшилось, давление упало до критического уровня. Депутату было сделано прямое переливание крови, но это не дало положительного эффекта.

Также приводятся слова руководителя управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской облгосадминистрации Александра НЕЧИПОРЕНКО, который рассказал, что Е.КУШНАРЕВА ранил один из его друзей – заместитель директора одного из харьковских заводов - в спину.

Как сообщается, Е.КУШНАРЕВ с товарищами охотились на кабана, но, уже находясь в машине, они увидели волка, выскочили из автомобиля и стали стрелять. Случайная пуля попала в Е.КУШНАРЕВА.

Изюмская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело, по которому инцидент квалифицируется как "несчастный случай".