СМИ: Проект изменений в Конституцию дает Президенту и ВР новые полномочия

Конституционная ассамблея закончила подготовку проекта концепции реформирования Конституции Украины, который должен получить оценку Венецианской комиссии в марте.

Как пишет газета "Коммерсантъ Украина" (№215 от 24 декабря), авторы документа сохранили большинство положений, представленных в начальной редакции проекта. В то же время они отказались от идеи упростить процедуру импичмента Президента и снизили зависимость генпрокурора от Верховной Рады.

О том, что подготовка документа завершена, сообщила советник Президента, секретарь Конституционной ассамблеи Марина Ставнийчук. "В сравнении с тем документом, который у нас был по состоянию на июнь, концепция серьезно доработана - это касается и текста, и подходов. Мне кажется, что концепция имеет теперь действительно европейский вид и по всем ключевым вопросам учитывает рекомендации Венецианской комиссии", - заявила Ставнийчук.

По ее словам, Конституционная ассамблея должна была одобрить документ на заседании 6 декабря, но "в связи с тем, что политическая ситуация в стране усложнилась", заседание пришлось перенести. Ожидается, что проект концепции будет одобрен на заседании КА в январе и получит оценку Венецианской комиссии в марте.

Как отмечает издание, окончательный проект концепции изменений в Конституцию, как и в начальной редакции, предусматривает, что Президент получает монополию на назначение судей, а Верховная Рада - контроль над формированием Кабинета министров.

В то же время авторы концепции отказались от идеи обязать Президента согласовывать с парламентом назначение и увольнение председателей Антимонопольного комитета, Фонда госимущества и Национального банка.

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Верховная Рада будет давать согласие только на назначение председателя СБУ, главы Службы внешней разведки и генерального прокурора (его предлагается назначать на 7 лет), при этом парламент утратит право выражать ему недоверие.

Авторы проекта концепции также отказались от идеи упростить процедуру импичмента Президента. Согласно доработанному документу, для того, чтобы инициировать импичмент, нужно 226 голосов народных депутатов, как сейчас, а не 150, как это предлагалось в предварительном варианте концепции.

Выдвинуть обвинение главе государства смогут 300 народных депутатов с учетом заключения Конституционного суда, при этом авторы документа предлагают исключить положение о необходимости заключения Верховного суда в связи с процедурой импичмента, "поскольку это противоречит принципу беспристрастности суда".

Проект концепции также предусматривает существенное увеличение роли народовластия. Раздел действующей Конституции "Выборы. Референдум" предлагается заменить разделом "Народное волеизъявление". Согласно документу, ограничения на участие в выборах должны устанавливаться исключительно на конституционном уровне, требования к регистрации кандидатов и финансированию выборов должны носить "разумный характер", избирательное законодательство "не может быть изменено за два года до выборов". "Это должно стать одной из институциональных гарантий стабильности избирательного законодательства", - говорится в документе.

Авторы также предлагают ввести институт народной законодательной инициативы и институт народного вето, позволяющего проводить референдум для отмены принятых парламентом законов. Обязательному утверждению на референдуме подлежат также международные соглашения Украины по вопросам изменения территории или вхождения Украины в межгосударственные объединения с делегированием суверенных прав. Согласно концепции, решение, принятое на референдуме, не подлежит дополнительному утверждению в других органах власти.

Издание напоминает, что Конституционная ассамблея занималась подготовкой целостной концепции изменений в Конституцию с мая 2012 года. В предварительной редакции документ был утвержден еще в июне. Концепция предусматривала полное изменение модели управления государством - отдавала часть президентских полномочий Верховной Раде, в частности право назначать персональный состав Кабинета министров. Президенту между тем предоставлялся полный контроль над назначением и увольнением судей.