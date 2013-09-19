ВР внесла изменения в Конституцию, расширив полномочия Счетной палаты

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 380 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом изложена в новой редакции статья 98. Изменениями предусмотрено, что «контроль от имени Верховной Рады Украины за поступлением средств в Государственный бюджет Украины и их использованием осуществляет Счетная палата». Организация, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты определяются законом.

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В пояснительной записке к закону отмечается, что целью документа является расширение компетенции Счетной палаты в части наделения ее полномочиями относительно осуществления контроля за поступлениями в Государственный бюджет Украины. В ней отмечается, что сейчас Основной Закон государства предусматривает осуществление Счетной палатой контроля лишь за использованием средств Государственного бюджета Украины, оставляя вне этого контроля доходную часть бюджета, выполнение которой является неотъемлемой составляющей бюджетного процесса.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подтвердил, что лидеры фракций парламента достигли договоренности по поводу того, что в состав Счетной палаты будут избраны представители всех фракций Верховной Рады Украины.