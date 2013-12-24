В Запорожье разбили мемориальную доску Брежневу (фото)

Напомним, 19 декабря в день рождения Леонида Брежнева, по инициативе запорожских коммунистов Генсеку СССР утановлена мемориальная плита.

Памятную доску установили на доме на углу улиц Леппика и Дзержинского, где в 1946-47 годах жил тогда еще глава запорожского обкома партии.