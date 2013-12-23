Милиция расследует блокирование автомобилями центральных улиц в Киеве 2 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил старший следователь по особым поручениям Главного следственного управления ГУ МВД Украины в городе Киеве Сергей Ревенко.

“Открыто уголовное производство и оно расследуется по событиям, которые имели место 2 декабря, относительно блокирования улиц Грушевского, Шелковичной, Садовой, Институтской”, - сказал Ревенко.

По его словам, установлен ряд лиц, которые автомобилями в количестве около 30 штук блокировали движение по указанным транспортным артериям.

“Лица, которых вызывали, даже не имели представления, к чему это может привести”, - сказал Ревенко, имея в виду какое наказание может быть применено к виновным лицам, которые совершили такие действия.

Также Ревенко отметил, что за блокирование отдельных дорог к административной ответственности привлекались два народных депутата, один из которых трижды. При этом Ревенко не уточнил фамилии этих депутатов.

Напомним, Управление ГАИ в городе Киеве сообщало, что блокирование транспортных коммуникаций, дорог, путей сообщения влечет за собой уголовную ответственность.