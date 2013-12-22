ГАИ Киева предупреждает об уголовной ответственности за блокирование дорог

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УДАИ ГУМВД Украины в г.Киеве.

Как отмечается в сообщении, в некоторых СМИ появились призывы к гражданам Украины в ближайшее время выехать на транспортных средствах в правительственный квартал (улицы Банковая, Лютеранская, Грушевского, Институтская, Шелковичная, Круглоуниверситетская).

«Понятно, что массовый выезд в центральные части города на транспорте приведет к значительным осложнениям в дорожном движении и может парализовать последующее передвижение всего транспорта. Поэтому напоминаем инициаторам подобных призывов, что на основании ст. 10 Закона Украины «О милиции», с целью выявления, предотвращения и прекращения уголовных и административных правонарушений, милиция в соответствии со своими задачами обязана принимать профилактические меры, обнаруживать причины и условия, которые способствуют совершению правонарушений, принимать в пределах своей компетенции меры относительно их устранения», - отметили в ГАИ.

В Управлении подчеркнули, что за нарушение требований п. 32. 1. ПДР предусмотрена ответственность согласно статьи 125 КУпАП, речь идет о том, что запрещено движение колонн в составе больше 5 механических транспортных средств без согласования с Госавтоинспекцией.

«Напоминаем, что блокировка транспортных коммуникаций, дорог, путей сообщения в соответствии со ст. 279 УК Украины, тянет за собой уголовную ответственность и карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением воли сроком до трех лет», - подчеркнули в ГАИ..

«Потому Госавтоинспекция напоминает об ответственности за вышеуказанные нарушения и обращается к водителям не осложнять движение себе и своим коллегам», - говорится в сообщении.