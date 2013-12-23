Рынки Киева проверят на соблюдение правил пожарной безопасности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее поручение дал и.о. председателя городской госадминистрации Анатолий Голубченко во время заседания аппаратного совещания с заместителями председателя КГГА, директорами департаментов и руководителями коммунальных предприятий столицы.

Голубченко поручил профильным департаментам до конца недели создать комиссии в районах города и проверить рынки. Он объяснил, что решение принято ввиду возникновения пожаров, которые произошли на двух городских рынках в последнее время.

“Необходимо срочно проверить все столичные объекты, составить соответствующие акты обследования с заключениями, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем», – подчеркнул Голубченко.

Также во время аппаратного совещания он дал ряд поручений относительно надлежащего обеспечения жизнедеятельности города.

Так, особое внимание Голубченко обратил на вывоз твердых бытовых отходов в районах города, а также в центре столицы. Кроме того, он отметил необходимость дальнейшего обслуживания биотуалетов, установленных в местах массовых акций. По информации Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, город уже потратил на эти мероприятия около 900 тыс. грн. Хотя и в столичном бюджете такие средства не были предусмотрены, профильный департамент продолжает обеспечивать надлежащее санитарное состояние территорий с массовым пребыванием людей.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря возник пожар на территории рынка «Столичный». Пожар общей площадью 3 тыс. кв. м был ликвидирован в 20.35. К ликвидации пожара привлекались 120 работников ГСЧС и 26 единиц техники.

Найдены тела четырех погибших.

По факту пожара милиция Киевской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).