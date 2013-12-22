В Киеве на месте пожара на рынке "Столичный" работает пять следственно-оперативных групп
По факту вчерашнего пожара на рынке «Столичный», который уничтожил около трех тысяч квадратных метров территории, милиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
На месте трагедии работают пять созданных следственно-оперативных групп.
Причины возгорания выясняют эксперты, среди которых и специалисты МВД.
Известно, что во время пожара погибли четыре человека. Личность погибшей женщины установлена, теперь правоохранители пытаются идентифицировать тела еще трех. Двое потерпевших вследствие отравления дымом находятся в больнице.
Как сообщал УНИАН, пожар на территории рынка «Столичный» возник вчера, 21 декабря. Пожар общей площадью 3 тыс. кв.мг. был локализован в 19.15, а ликвидирован в 20.35.
К ликвидации пожара привлекались 120 работников ГСЧС и 26 единиц техники.
На данное время найдены тела четырех погибших вследствие пожара людей.