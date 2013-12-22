В Киеве на месте пожара на рынке "Столичный" работает пять следственно-оперативных групп

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

На месте трагедии работают пять созданных следственно-оперативных групп.

Причины возгорания выясняют эксперты, среди которых и специалисты МВД.

Известно, что во время пожара погибли четыре человека. Личность погибшей женщины установлена, теперь правоохранители пытаются идентифицировать тела еще трех. Двое потерпевших вследствие отравления дымом находятся в больнице.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории рынка «Столичный» возник вчера, 21 декабря. Пожар общей площадью 3 тыс. кв.мг. был локализован в 19.15, а ликвидирован в 20.35.

К ликвидации пожара привлекались 120 работников ГСЧС и 26 единиц техники.

На данное время найдены тела четырех погибших вследствие пожара людей.