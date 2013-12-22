Бойко надеется, что вопрос о снижении цены газа для Украины на сегодня снят

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

”Дополнительное соглашение (о снижении цены – УНИАН) подписано до 2019 года», - сказал Бойко.

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Отвечая на вопрос журналиста, можно ли считать газовый спор с РФ закрытым , он сказал: ”Надеюсь, что да”.

При этом Бойко отметил, что решение газового вопроса никак не связано с проведение Евромайдана в Украине.

«Сам Евромайдан не подтолкнул к снижению цены на газ. Это взаимоисключающие вещи», - заявил Бойко.