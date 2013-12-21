Янукович примет участие в Высшем евразийском совете в Москве - МИД РФ

В начале следующей недели в Москве пройдет Высший евразийский совет, в котором примут участие президенты Украины, Беларуси и Казахстана.

Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, сказал заместитель министра иностранных дел РФ статс-секретарь Григорий Карасин в ходе выступления на встрече с участниками научно-образовательного проекта "Диалог во имя будущего - 2013", организатором которого выступает Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

По словам Карасина, МИД России надеется, что Евразийский экономический союз будет создан в начале 2015 года. Он напомнил, что сейчас ведутся переговоры, направленные на создание к январю 2015 года Евразийского экономического союза. "Уверены, что мы этой цели добьемся", - считает Карасин.

По словам замглавы МИД РФ, Москва выступает "за то, чтобы интеграционные ветры никогда не противодействовали друг другу". Как отметил Карасин, уже "несколько лет РФ стремится к тому, чтобы укрепить и углубить евразийскую интеграцию".

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Он сообщил, что в начале следующей недели в Москве пройдет Высший евразийский совет, в котором примут участие президенты Украины, Беларуси и Казахстана. "На этой встрече будут подведены итоги работы совета за год и намечены дальнейшие мероприятия по продвижению вперед нашего интеграционного процесса. Это будет очень важная встреча", - сказал Карасин, отметив, что на встречу приглашены президенты других государств, в частности, Армении и Киргизии.

"Наш курс сводится к тому, чтобы интеграционные процессы взаимно дополняли друг друга, никоим образом не противоречили друг другу, что часто делают наши коллеги в Брюсселе, говоря о том, что, скажем, ассоциация того или иного государства, будь то Армения, Грузия и Молдова, с ЕС автоматически означает, что ни в какую другую интеграционную организацию это государство вступить не может", - отмеил Карасин.

"Нас заставляла задумываться и нервировала та практика секретности и таинственности, в которой обсуждались тексты соглашений об ассоциации (между Украиной и ЕС). Партнерство предусматривает транспарентность, открытость, избежание ситуаций, которые являются неприятными сюрпризами для других соседей, организаций. Мы этого не делаем сами и высказываем свою озабоченность, когда этим занимаются другие", - подчеркнул Карасин.