В Севастополе устроили дефиле пятачков (фото)

Сотрудник детского парка одевает поросенка в костюм

Костюмированный бал поросят „Хрюша-2007” состоялся в севастопольском Детском парке „Лукоморье”.

Как передает корреспондент УНИАН, во время праздника одетые в костюмы снегурочек, клоунов, дедов морозов и тому подобное свиньи осуществляли неспешное дефиле по парку. За шоу наблюдали дети с родителями, которые постоянно чем-то угощали участников бала.

Бал состоялся по инициативе частного предпринимателя - хозяина детского парка „Лукоморье” Николая ПОМОГАЛОВА, который привез поросят из Бахчисарайского района. Костюмы для карнавала придумывала вся его семья. Подготовка к празднику длилась три недели.

Фото Сергея Светлицкого