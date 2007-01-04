В Севастополе устроили дефиле пятачков (фото)
11:59, 04 января 2007Разное
1434 0
Подготовка к празднику длилась три недели
|Сотрудник детского парка одевает поросенка в костюм
Как передает корреспондент УНИАН, во время праздника одетые в костюмы снегурочек, клоунов, дедов морозов и тому подобное свиньи осуществляли неспешное дефиле по парку. За шоу наблюдали дети с родителями, которые постоянно чем-то угощали участников бала.
Бал состоялся по инициативе частного предпринимателя - хозяина детского парка „Лукоморье” Николая ПОМОГАЛОВА, который привез поросят из Бахчисарайского района. Костюмы для карнавала придумывала вся его семья. Подготовка к празднику длилась три недели.
Фото Сергея Светлицкого
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter