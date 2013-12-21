Европу захлестнули гражданские протесты

В Италии митингующие требуют отставки правительства и роспуска парламента. Причина - чрезмерное государственное регулирование экономики и повышение налогов. Это происходит на фоне рекордных показателей по безработице – более 12% итальянцев не могут трудоустроиться, передают Экономические известия.

Характер демонстраций не был мирным. В Риме сотни студентов забросали петардами здание университета, в котором находились министры, съехавшиеся на конференцию. В Турине демонстранты бросали в правоохранителей «бомбы» из красок и камни, чем спровоцировали применение слезоточивого газа. Многие протестующие блокировали дороги, остановили железнодорожное движение. Некоторые активисты установили палатки на мосту прямо на границе с Францией, недалеко от города Вентимилья.

В Испании тоже протестуют. Десятки тысяч человек в Барселоне протестовали против планов Евросоюза по либерализации энергетических и финансовых рынков. Протестующие перекидывали мусорные баки и бросали камни. Полиция применила против них резиновые дубинки.

Но протестующие прибывают. Съезжаются граждане и других европейских стран.

Антиевросоюзовские настроения возрастают в Британии, Ирландии, Греции, Португалии: Болгарии, Финляндии других странах. Причина – бедность, из-за которой страдает почти четверть европейского населения – более 124 млн. европейцев (по результатам исследований Европейского статистического агентства).