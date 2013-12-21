Митингующие призывают украинцев защитить баррикады Евромайдана
11:17, 21 декабря 2013Политика
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В социальных сетях неравнодушных людей зовут на защиту баррикад Евромайдана
Активисты призывают защитить баррикады
В социальных сетях активно обсуждается информация об сегодняшнем субботнике по очистке Киева от баррикад Евромайдана, который запланирован на 11 часов утра, пишет ТСН.
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Поэтому неравнодушных к Евромайдану призывают в 10 часов утра собраться на баррикадах, чтобы противостоять местным "титушкам". Мол, завтра должны выйти все, чтобы не упустить предыдущую месячную борьбу.
Напомним, что люди готовы стоять на баррикадах Евромайдана вплоть до Рождества.
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