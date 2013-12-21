Сегодня Евромайдан планируют "очистить" от баррикад и палаток

В КГГА зарегистрировано обращение гражданина Ивана Проценко о намерении разобрать баррикады Евромайдана и освободить улицы от палаток, а также кордонов работников МВД.

Об этом активист написал в своем блоге, приложив фотографию соответствующих документов, сообщает ТСН.

«Жители Киева объединяются для наведения порядка в столице. Такого бардака в столице не было со времен Великой Отечественной Войны», - прокомментировал свою инициативу молодой мужчина, который родился в Одессе и переехал в столицу несколько лет назад.

«Люди, которые собираются на Майдане, не должны причинять неудобства и наносить вред окружающим. Их право на мирный протест никто не отнимает. Сцену, палатки и строения, которые не находятся на проезжей части, никто трогать не будет, но дороги должны быть освобождены для свободного проезда транспорта. Приглашаю все желающие жителей столицы принять участие в добровольном субботнике по наведению порядка в центре города. Приходить с закрытыми лицами запрещено во избежание провокаций. Безопасность мероприятия будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов. Также будет ТВ-съемка и съемка на видеозаписывающие гаджеты всеми желающими. Наличие плакатов и вспомогательных средств в виде лопат, граблей, мусорных кульков, перчаток приветствуется», - сообщил Проценко.

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На собственной странице в Facebook Проценко отметил, что акция является вполне санкционированной, а помощь техникой будет оказывать заинтересованный благотворитель, назвать которого автор не захотел.

«Мое утро началось с согласования вопроса о проведении мероприятия в правовой плоскости. Мне позвонили из отдела Департамента социальной политики города и уточнили все нюансы по поводу мероприятия. Женщина сказала, что доложит своему руководству и перезвонит. Перезвонила через минут 40 и сказала, что мероприятие зарегистрировано и будет проходить на всех законных основаниях. Также она сказала, что будут поставлены в известность правоохранительные органы. Через полчаса позвонили из Главного управления МВД и также уточнили все. Получив ответы на поставленные вопросы, сообщили о том, что будут сопровождать данное мероприятие и обеспечивать охрану правопорядка на нем. Так что в правовой плоскости у нас "зеленый свет", - отметил Проценко.