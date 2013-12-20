Евромайдан ночью достроил баррикады со стороны Европейской площади

Как передает корреспондент УНИАН, на металлические столбы, которые митингующие установили 18 декабря, натянута металлическая сетка, а сверху – колючая проволока.

Также перед этим сооружением митингующие положили конструкции из арматуры и колючей проволоки, так называемые ежи, чтобы создать препятствия в случае штурма Майдана.

В центре Киева правоохранители принимают усиленные меры, в частности Владимирскую горку окружили бойцы Внутренних войск МВД, а Европейскую площадь от Крещатика отгородили милицейские автобусы. Это связано с мероприятием при участии Президента Украины Виктора Януковича на Владимирской горке. Также перекрыто движение по Владимирскому спуску и по Трехсвятительской улице.

На Майдане Незалежности на данное время находятся около 3 тыс. митингующих. Со сцены раздается музыка.