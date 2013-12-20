Евромайдан ночью достроил баррикады со стороны Европейской площади
За ночь митингующие укрепили баррикады столичного Майдана, построенные со стороны Европейской площади
Как передает корреспондент УНИАН, на металлические столбы, которые митингующие установили 18 декабря, натянута металлическая сетка, а сверху – колючая проволока.
Также перед этим сооружением митингующие положили конструкции из арматуры и колючей проволоки, так называемые ежи, чтобы создать препятствия в случае штурма Майдана.
В центре Киева правоохранители принимают усиленные меры, в частности Владимирскую горку окружили бойцы Внутренних войск МВД, а Европейскую площадь от Крещатика отгородили милицейские автобусы. Это связано с мероприятием при участии Президента Украины Виктора Януковича на Владимирской горке. Также перекрыто движение по Владимирскому спуску и по Трехсвятительской улице.
На Майдане Незалежности на данное время находятся около 3 тыс. митингующих. Со сцены раздается музыка.