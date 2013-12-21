Оппозиция снова зовет украинцев на воскресное вече

Об этом говорится в совместном заявлении "Батькивщины", УДАРа и "Свободы ", передает пресс-служба "Батькивщины".

"Вся страна видела циничное интервью президента Виктора Януковича. Вся страна слышала циничный отчет генпрокурора Виктора Пшонки. И вся страна сделала вывод, что они живут в другом государстве — там, где нет проблем и пробок, где никто не имеет собственного мнения, а жестокий разгон мирных демонстрантов с дубинками и арестами — это "незначительное превышение полномочий" и "нейтрализация кучки провокаторов", - говорится в заявлении.

По убеждению оппозиционеров, Януковичу следует вновь напомнить, что украинцы есть.

"Мы — люди, которые хотят изменений, чувствуют себя гражданами, а не рабами, хотят жить, а не существовать. Мы все выйдем на Майдан Независимости в 12.00 в воскресенье, чтобы показать, что нас миллионы, и игнорировать нас не стоит!" - заявили лидеры оппозиции.

В оппозиции также добавили, что на сцене Евромайдана в воскресенье выступят группы ТНМК, Мотор'ролла, KOZAKsystem, Гайдамаки, Ролекс, а также исполнители Тарас Чубай, Маричка Бурмака и другие.