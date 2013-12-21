ФПУ жалуется на массовые допросы сотрудников

"Следователи продолжают массово допрашивать специалистов, руководителей и других сотрудников ФПУ и членов ее выборных органов. Уже допрошены 60 человек, повестки получили 100 человек, часть ранее допрошенных сотрудников вызываются на допросы повторно", - говорится в сообщении пресс-службы ФПУ.

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Подобные действия ограничивают возможность штатных сотрудников выполнять свои должностные обязанности, Это дезорганизует работу центрального аппарата, членских организаций, что, в свою очередь, негативно влияет на деятельность всей организации, отмечают в ФПУ.

"Постановлением Печерского райсуда Киева работникам ФПУ вообще запрещено находиться на рабочих местах в Доме профсоюзов. Нарушается доступ членов профсоюзов к своим выборным органам", - говорится в сообщении.

В ФПУ считают, что такие действия правоохранительных органов ничем не оправданы и препятствуют законной деятельности профсоюзов. "Очевидно, что работники не находились на работе во время событий 1 декабря в Доме союзов, поскольку это был выходной день", - отметили в организации.

В связи с этим руководство Федерации профсоюзов обратилось к начальнику киевской милиции и главе МВД с просьбой принять меры, которые бы содействовали восстановлению полноценной работы профсоюзов.