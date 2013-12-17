Председатель ФПУ пожаловался на "захват" Дома профсоюзов

Об этом говорится в письме на имя премьер-министра Украины Николая Азарова за подписью Юрия Кулика, председателя СПО объединений профсоюзов (Общего представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне), сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, в письме говорится о том, что сейчас работники профсоюзов не могут находиться и работать в помещении по адресу: г. Киев, Майдан Незалежности, 2.

Соответственно, нет возможности получать и обрабатывать проекты актов законодательства, которые поступают к профсоюзам от центральных органов исполнительной власти.

Таким образом, фактически профсоюзы устранены теми, кто захватил их здание, от социального диалога по обсуждению, внесения замечаний и предложений по законопроектам.