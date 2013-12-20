Президент не подписывал тайных документов в Москве - Левочкин

16:15, 20 декабря 2013
Политика
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По словам Левочкина, договоренности с Россией позволят увеличить доходы украинских предприятий на 63 миллиона долларов.

Левочкин отрицает наличие тайных договоренностей

Глава Администрации Президента Сергей Левочкин заверил участников общенационального круглого стола «Объединим Украину», что никаких тайных документов Президент в Москве не подписывал.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что полный перечень подписанных бумаг в Москве содержит 15 документов.

Также он подчеркнул, что газовые контракты с Россией, в которые были внесены изменения после визита Президента в Москву, позволят сэкономить Украине 3 миллиарда долларов, а договоренность о производственной кооперации и отмене в этой связи НДС и пошлины на товары, которые пересекают украинско-российскую границу в рамках этой кооперации, позволят увеличить прибыли украинских предприятий на 63 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Национальном дворце искусств “Украина” проходит очередное заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».

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