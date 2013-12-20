Президент не подписывал тайных документов в Москве - Левочкин

Глава Администрации Президента Сергей Левочкин заверил участников общенационального круглого стола «Объединим Украину», что никаких тайных документов Президент в Москве не подписывал.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что полный перечень подписанных бумаг в Москве содержит 15 документов.

Также он подчеркнул, что газовые контракты с Россией, в которые были внесены изменения после визита Президента в Москву, позволят сэкономить Украине 3 миллиарда долларов, а договоренность о производственной кооперации и отмене в этой связи НДС и пошлины на товары, которые пересекают украинско-российскую границу в рамках этой кооперации, позволят увеличить прибыли украинских предприятий на 63 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Национальном дворце искусств “Украина” проходит очередное заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».