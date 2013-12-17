Янукович и Путин могли достичь многих теневых договоренностей - эксперт

В ходе встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина, скорее всего, было достигнуто много теневых договоренностей, которые предусматривают масштабную сдачу интересов Украины в обмен на денежную поддержку.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Александр Палий.

«Я думаю, много теневых составляющих этих договоренностей. То есть, с одной стороны, те деньги, которые Россия вкладывает, она вкладывает в российские проекты на территории Украины. Это будет такая форма передачи этих денег обратно России с откатом. Кроме того, Путин говорил о возобновлении военного сотрудничества. Это очень опасно для Украины. Напомню - у нас внеблоковость провозглашена официально законом. И европейская интеграция провозглашена, но это не помешало Януковичу делать то, что он делает. Кроме того, очевидно, Россия хочет укорениться в Крыму и Севастополе, и вообще взять под контроль Севастополь, а не только военную базу», - уверен Палий.

И, скорее всего, продолжил политолог, “прессинг на сегодняшнее протестное движение (в Украине) также входит в эти теневые договоренности”.

“Мы видим непонятную ситуацию по газу. Вот эта скидка, которая начнет действовать с января 2014 года непонятно на каких условиях. Контракт никто не видел. Я думаю, что, скорее всего, украинская ГТС будет постепенно передаваться России”, - сказал Палий.

Оборонные активы Украины, которые представляют интерес для России, по мнению политолога, Москва также попытается заполучить.

“То есть, это такая масштабная сдача в обмен на денежную поддержку”, - добавил политолог.

С другой стороны, по мнению Палия, Путин мог пообещать поддержать Януковича, «поскольку сейчас находится в хрупких условиях и понимает: тот, кто придет затем к власти, будет ориентироваться на Европу».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, во время двусторонней встречи с Януковичем в Москве в рамках заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии Путин заявил, что Россия разместит в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из ФНБ объемом 15 млрд долларов.

Он отметил, что Россия и Украина могут плотнее сотрудничать на международной арене, в частности по вопросам региональной безопасности. «Россия и Украина могли бы плотнее взаимодействовать и на международной арене, расширять координацию позиций по глобальным проблемам, в первую очередь, по региональной безопасности, ключевым фактором которой является базирующийся в Севастополе Черноморский флот Российской Федерации», - сказал Путин.

Кроме того, глава Российского государства подчеркнул, что оборонные мощности экономики Украины могут быть использованы для нужд Вооруженных сил России.

Также была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнение, которое дает возможность «Газпрому» продавать Украине газ по цене 268,5 долларов за тысячу кубометров», - сказал Путин. При этом он отметил, что это временное решение. «Во всяком случае, мы считаем, что это временное решение, имея в виду, что долгосрочные, долговременные договоренности будут достигнуты. Это касается и поставок газа в Украину, и транзита. Россия готова и дальше идти навстречу нашим партнерам», - сказал Путин.