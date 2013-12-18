Руслана передала послу ЕС заявление от имени украинцев (фото)

Сегодня утром певица и общественный деятель Руслана Лыжичко от имени тысяч украинцев передала послу Евросоюза в Украине Яну Томбинскому собственное открытое заявление, в котором выразила предложения о перспективах сотрудничества Украины и ЕС и акцентировала внимание на вопросе отмены визового режима для украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе певицы, передача заявления состоялась во время народной акции у здания Представительства ЕС в Киеве, где молодежь символично выпустила в небо воздушные желто-голубые шары с логотипами Евросоюза.

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«Я хочу надеяться, что мое сегодняшнее заявление отвечает ожиданиям и интересам каждого украинца и будет принято во внимание. Мне, как публичному человеку, статус которого позволяет говорить от имени сотен тысяч граждан, которые обращаются ко мне на Майдане ежедневно, нельзя молчать или игнорировать возможности, предоставленные Украине Европой сегодня», - заявила Руслана.

Она также подчеркнула, что ее позиция является активной, что она настроена на конкретные действия относительно продолжения переговоров между Европейским Союзом и Украиной, и что она в дальнейшем будет поддерживать мирные протесты на Майдане.

«Моя цель, как цель каждого сознательного украинца, – победить систему «державопотворення» и начать новый этап эффективного и здорового функционирования страны», - подчеркнула Руслана.