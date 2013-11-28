На саммите в Вильнюсе ЕС просят отменить визовый режим с Украиной

"Слова об открытой двери для Украины по евроинтеграции, которые прозвучали сегодня в этом зале заслуживают внимания и создают почву для надежд на лучшее. Однако я призываю Европейский Союз, несмотря на все трудности которые сейчас существуют в наших отношениях, уже в следующем году ввести безвизовый режим для наших граждан", - об этом во время дискуссии по вопросу Украини на саммите стран - членов ЕС, проходящего в Вильнюсе, сообщил присутствовавший на нем нардеп Николай Катеринчук, сообщили УНИАН в пресс-службе Европейской народной партии.

"Другим вопросом, который должен завтра принять саммит - это определить конкретную следующую новую дату, когда соглашение об ассоциации Украины с ЕС может быть подписано. И эту дату завтра должны озвучить украинские власти", - подчеркнул Катеринчук.