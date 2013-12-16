Томбинский считает, что ассоциация с ЕС поможет Украине выходить из кризисных ситуаций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский во время выступления на стратегическом дискуссионном клубе.

“Ассоциация с ЕС является лишь инструментом, который поможет предоставить Украине ноу-хау, которые имеют институты ЕС и члены Евросоюза, каким образом можно выходить из разных кризисов”, - сказал Томбинский.

Он отметил, что в какой-либо из 28 стран — членов ЕС всегда есть какой-то кризис, но за все годы существования ЕС накопились фантастические ноу-хау, каким образом исправлять проблемы, чтобы избегать таких кризисов.

“В этом ЕС может помочь Украине”, - сказал он.

Он отметил, что много стран Центральной Европы 5 или 10 лет тому назад находились в такой именно ситуации, как сейчас Украина, когда есть стопроцентная зависимость от одного источника снабжения газа. По его словам, в эти страны были сделаны большие инвестиции для уменьшения степени зависимости.

“Мы можем предложить Украине в плане энергетической безопасности и газоснабжения в том числе реверсивной поставки, инвестиции и новые технологии, а ассоциация поможет таким инвестициям”, - добавил он.