У Ющенко нашли позитив в новом бюджете: нет резких изменений

Секретариат Президента Украины считает, что разработанный на сегодняшний день проект государственного бюджета на 2008 год готовым к утверждению, отмечает первый заместитель главы Секретариата Александр ШЛАПАК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам А.ШЛАПАКА, документ предусматривает серьезное улучшение социальных стандартов для граждан с нового года – именно поэтому Президент настаивает на принятии бюджета еще до 1 января 2008 года.

«На сегодняшний день бюджет подготовлен, и он является сбалансированным. Важно, что проект бюджета не допускает радикальных изменений, которые могли бы привести к свертыванию экономической активности или послаблению социальной защиты людей», – сказал А.ШЛАПАК. Он добавил: общие макропараметры бюджета нацеливают государство на дальнейший экономический рост и повышение социальных стандартов – в основе последнего лежат социальные инициативы главы государства, высказанные им летом 2007 году.

«В первую очередь бюджет нужно принимать потому, что в нем, благодаря социальным инициативам Президента, заложены значительно более высокие социальные стандарты чем те, которые есть сейчас», – подчеркнул А.ШЛАПАК.

Именно то, что Президент Виктор ЮЩЕНКО постоянно настаивает на необходимости реализации этих шагов, донесения их до общественности привели к тому, что правительство учло практически все социальные инициативы Президента, отметил первый заместитель главы Секретариата. Речь идет, в частности, о повышении более чем на 32% минимальной зарплаты, более чем 30-процентный рост пенсий для врачей и учителей, существенное повышение зарплаты работающих граждан благодаря введению Единой тарифной сетки.

Учитывая в то же время вопросы, которые еще нуждаются в доработке в бюджете, Президент предлагает уже в начале января начать второй этап бюджетного процесса. Речь идет о том, чтобы до конца февраля завершить формирование изменений и дополнений в бюджет с учетом инициатив фракций парламента, отраслевых ассоциаций, местных администраций и органов местного самоуправления.

В этом контексте А.ШЛАПАК напомнил, что Президент выразил ряд критических замечаний в бюджет. Речь идет, в частности, о теме НДС и его администрировании, а также настойчивые предложения главы государства на возобновлении льготного режима налогообложения АПК и урегулировании «пробелов» в налогообложении свободных экономических зон и территорий приоритетного развития.

Что касается вопроса социальных льгот, который впервые пытаются решить в бюджете-2008, Президент приветствует эти намерения, однако обращает внимание на необходимость очень внимательного подхода к каждому новшеству, внедряемому в социальной сфере, с точки зрения доведения его до человека, заметил А.ШЛАПАК.