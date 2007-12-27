Тимошенко просят рассекретить секретные постановления правительства

Украинский Хельсинский союз по правам человека просит правительство Юлии ТИМОШЕНКО обнародовать незаконно засекреченные постановления и распоряжения Кабинета Министров Украины с грифом «не для печати», принятые в прошлые годы.

Об этом говорится в открытом обращении УХСПЧ “Десять шагов, направленных на улучшение состояния с правами человека в Украине”, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

“Именно в этих документах содержатся данные о коррупционных действиях, незаконных льготах, привилегиях и других преференциях для высших должностных лиц государства”, - отмечают авторы обращения.

В частности, речь идет о таких актах правительства: постановление № 1210 от 6 августа 2003 г. "Об обслуживании домами отдыха "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" отдельных категорий лиц и пенсионеров", постановление №838 от 5 июля 2004 г. "Об утверждении перечня предприятий, которые освобождаются от уплаты земельного налога в 2004 году, и размеров их земельных участков" (со всеми последующими изменениями и дополнениями), распоряжение №688-р от 12 декабря 2002 г. "О бесплатной передаче целостного имущественного комплекса бывшего аэродрома военной авиации в с.Гаврише", распоряжение №131-р от 12 марта 2003 г. "О передаче целостных имущественных комплексов военных санаториев", распоряжения №372-р от 20 июня 2003 г. "О реализации недвижимого военного имущества СБУ", распоряжение №22-р от 20 января 2004 г. "Некоторые вопросы оплаты труда судей", распоряжение №23-р от 20 января 2004 г. "Некоторые вопросы оплаты труда прокуроров и следственных органов прокуратуры", распоряжение №196-р от 11 марта 2004 г. "О передаче Государственному управлению делами полномочий по управлению пакетом акций ОАО "Гостиница "Днепр", распоряжение №397-р от 18 июня 2004 г. "О передаче конфискованных по решению суда транспортных средств", распоряжение №694-р от 8 октября 2004 г. "О передаче объектов оздоровительного назначения", распоряжение №931-р от 22 декабря 2004 г. "О передаче государственных резиденций №6 и 8" и другие.

Правозащитники просят внести в компьютерные правовые системы названия актов правительства, имеющие гриф ДСП, и проанализировать обоснованность их засекречивания, а также создать реестры нормативных актов, принятых Кабинетом Министров Украины и органами центральной исполнительной власти, доступные для общественности.

Также УХСПЧ настаивает на отмене постановления Кабинета Министров №858 от 26 июня 2007 г. «Об утверждении технического описания и образца бланка паспорта гражданина Украины для выезда за границу и внесения изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины», которая предусматривает оформление заграничных паспортов только нового образца. “Эти паспорта содержат чипы, на которых хранится биометрическая информация граждан и другие их персональные данные: фактически государство решило "поделиться" всей частной информацией о гражданах с другими странами, которые получат всю информацию о лице при пересечении границы”, - заявляют правозащитники.

Кроме того, УХСПЧ просит правительство Ю.ТИМОШЕНКО отменить постановление Кабмина №11698 от 26 сентября 2007 г. «Об утверждении Порядка получения разрешения суда на осуществления мероприятий, которые временно ограничивают права человека, и использования полученной информации». “Сегодня действия оперативных подразделов относительно контроля коммуникаций (прослушивание телефонов, мобильных телефонов, отслеживание электронных сообщений, контроль за траффиком в сети Интернет) являются в значительной мере незаконными, поскольку ни в одном законе не существует четкой процедуры предоставления и пересмотра санкции на осуществление таких оперативно-розыскных мероприятий, срока таких действий, правил использования полученной информации”, - говорится в обращении.

Правозащитники настаивают на преобразовании Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в гражданскую службу, которая должна быть структурным подразделением Министерства юстиции Украины, с сохранением всех льгот для персонала Департамента, а также просят немедленно отменить приказ Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний № 167 от 10 октября 2005 года, согласно которому в составе Департамента функционирует спецподразделение для борьбы с терроризмом, который, по словам правозащитников, используется “для проведения обысков осужденных и помещений учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, а фактически – для запугивания лишенных свободы”.