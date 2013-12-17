Янукович надеется на решение газовых вопросов с Россией на взаимовыгодных условиях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в начале двухсторонней встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках проведения заседания межгосударственной украинско-российской комиссии.

Янукович отметил, что на сегодняшний день украинская сторона рассматривает предложения по урегулированию цен на газ, полученное от России.

«Надеюсь, что та программа, которую предложил «Газпром» Украине, и «Нафтогаз» со своей стороны видит также свои возможности. Я думаю, что мы с вами не будем препятствовать их договоренностям, и мы отрегулируем эти вопросы на принципах взаимной выгоды», - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина состоится шестое заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.