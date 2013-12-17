Азаров рассчитывает увеличить объемы прокачки российского газа в Европу

Об этом в интервью телеканалу «Интер» заявил премьер-министр Николай Азаров.

«Надо реально представлять себе механизмы подписания межгосударственных документов.Все эти документы проходят через рассмотрение Правительства. В тех документах, которые сейчас приняты и направлены на рассмотрение межгоскомиссии, нет ни одного документа, который даже косвенно имел бы отношение к Таможенному союзу — это спекуляции», — сказал Азаров.

Он подчеркнул, что Украина не меняла курса на евроинтеграцию, что бы ни заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Для нас двери, как нам говорят, и Европейского, и Таможенного союза — открыты. Это очень хорошо, что у нас есть возможность выбора. Но мы уже определились, наш путь – путь европейской интеграции. Мы этого не скрывает от наших партнеров», — отметил премьер-министр Украины.

Тем не менее, глава правительства надеется, что Украина в результате визита сможет нормализовать экономические отношения со стратегическим партнером. Большие надежды Азаров возлагает на принятие дорожной карты, снимающей ограничения в товарообороте между двумя странами.

Одной из важнейших тем предстоящего визита Президента в Москву Азаров назвал урегулирование вопроса цены российского газа для Украины.

«Мы значительно сократили объемы закупок газа, а Россия сократила объемы прокачки газа через нашу территорию. Это привело к тому, что наша ГТС, по сути дела, стала приносить Украине убытки и стала нерентабельной. Наступил момент, когда стороны пришли к мнению, что пора урегулировать этот вопрос. Мы не просили для себя никаких скидок, мы говорим только о европейских ценах, о европейских принципах в подходах к ценообразованию и я надеюсь, что мы этот вопрос окончательно решим на этой встрече. Цена должна быть установлена на уровне среднеевропейский цен», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что визит Виктора Януковича в Россию запланирован на 17 декабря. Оппозиция опасается, что во время этого визита Президент подпишет договора, направленные на вступление Украины в Таможенный союз.