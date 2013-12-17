Оппозиция собирается дать оценку переговорам Януковича в Москве

Сегодня в 18.00 на Майдане Незалежности начнется митинг, на котором лидеры оппозиции и общественные деятели дадут оценку результатам переговоров Президента Украины Виктора Януковича в Москве.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

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Как говорится в сообщении, оппозиция имеет информацию о том, что Янукович собирается подписать в Москве определенные документы относительно взаимодействия Украины и Таможенного союза. "Это окончательный отказ от европейской интеграции, чего мы не можем допустить", - подчеркивают в Штабе национального сопротивления.

"Поэтому мы приглашаем всех небезразличных собраться сегодня на Майдане в 18.00, чтобы вместе показать, чего в действительности хочет украинский народ", - призывают в оппозиции.