ЕС нужно помочь Украине внедрять бизнес-правила и политические свободы - эксперт

Об этом заявил управляющий партнер «Капитал Таймс» Эрик Найман.

Эксперт удивился обеспокоенностью посла ЕС, которое тот выразил переговорами Украины о снижении цен на российский газ.

«Если же удастся договориться и о снижении цен на газ, то 2014-й год для Украины точно станет годом экономического подъема. Какую альтернативу предлагает Запад? – МВФ после вчерашнего заседания по Украине промолчал, а европейские политики не уполномочены обещать Украине денег и могут лишь проявлять свое эмоциональное недовольство сближением Киева и Кремля. То есть европейские политики во главу угла своей помощи Украине ставят не экономические вопросы, а политику», - добавил он.

Управляющий партнер «Капитал Таймс» обратил внимание, что сегодня украинцам важнее сохранение рабочих мест и уровня благосостояния.

«Сейчас миром правят именно экономические отношения. Быть безработным нищим, но свободным в современном потребительском мире психологически тяжело. Впрочем, я надеюсь, что европейские чиновники не бросят Украину и продолжат оказывать давление с целью внедрения европейских бизнес-правил и политических свобод», - резюмировал Найман.