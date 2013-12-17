Оппозиция может разблокировать работу Верховной Рады ради бюджета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал лидер «УДАРа» Виталий Кличко.

«Мы готовы разблокировать парламент для рассмотрения бюджета. Пусть этот бюджет утвердят и несут за него ответственность», - сказал он и добавил, что, по словам экспертов, бюджет «не выдерживает критики».

Напомним, в четверг Рада рассмотрит проект бюджета Украины на 2014 год.