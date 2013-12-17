В четверг ВР рассмотрит проект бюджета на 2014 год – Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

Он сказал: "Я даю поручение Бюджетному комитету подготовить вместе с правительством бюджет, чтобы мы могли рассмотреть в сессионном зале".

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Рыбак сообщил, что внесет на рассмотрение парламента проект постановления о рассмотрении проекта бюджета на 2014 год по сокращенной процедуре.