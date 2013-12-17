В четверг ВР рассмотрит проект бюджета на 2014 год – Рыбак
10:24, 17 декабря 2013Политика
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В четверг Верховная Рада Украины рассмотрит проект бюджета на 2014 год.
Рыбак поручил подготовить рассмотрение бюджета на четверг
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.
Он сказал: "Я даю поручение Бюджетному комитету подготовить вместе с правительством бюджет, чтобы мы могли рассмотреть в сессионном зале".
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Рыбак сообщил, что внесет на рассмотрение парламента проект постановления о рассмотрении проекта бюджета на 2014 год по сокращенной процедуре.
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