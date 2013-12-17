Вcемирный конгресс украинцев призвал Януковича прекратить непрозрачные переговоры с Путиным

Как сообщили УНИАН в ВКУ, по словам президента конгресса Евгения Чолия, «ВКУ призывает властные структуры Украины действовать по закону Украины “О принципах внешней и внутренней политики” и, прислушавшись к воле украинского народа, как можно скорее, конкретными шагами заявить о возобновлении подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, вместо продвижения к Таможенному и Евразийскому союзам, которые являются возобновлением нового Советского Союза».

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*** ВКУ является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, которая представляет интересы более 20 млн украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 33 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран. Основан в 1967 году как неприбыльная организация, в 2003 году ВКУ был признан неправительственной организацией со специальным консультативным статусом Экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций.

Как известно, сегодня, 17 декабря, в Москве состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран Януковича и Путина.