В Киеве милиция перекрыла улицу Грушевского возле стадиона “Динамо”

Как передает корреспондент УНИАН, часть дороги перекрыта автобусами, часть заграждают несколько рядов сотрудников милиции.

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Также улица Грушевского перекрыта выше стадиона, непосредственно перед Домом правительства. Здесь дорогу также перегородили автобусы и сотрудники милиции.

Во дворе Кабмина припарковано несколько больших автобусов, возле которых стоят бойцы спецподразделения МВД “Беркут”. Заезд во двор закрыт железными щитами, возле которых стоят милиционеры.

Еще один кордон с грузовиками и милицией расположен по улице Грушевского за Домом правительства.

На каждом из кордонов милиция просит предоставлять документы.