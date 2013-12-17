В Киеве милиция перекрыла улицу Грушевского возле стадиона “Динамо”
09:30, 17 декабря 2013Политика
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В Киеве сотрудники милиции перекрыли улицу Грушевского над Европейской площадью возле стадиона “Динамо”.
Милиция перекрыла улицу возле Кабмина
Как передает корреспондент УНИАН, часть дороги перекрыта автобусами, часть заграждают несколько рядов сотрудников милиции.
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Также улица Грушевского перекрыта выше стадиона, непосредственно перед Домом правительства. Здесь дорогу также перегородили автобусы и сотрудники милиции.
Во дворе Кабмина припарковано несколько больших автобусов, возле которых стоят бойцы спецподразделения МВД “Беркут”. Заезд во двор закрыт железными щитами, возле которых стоят милиционеры.
Еще один кордон с грузовиками и милицией расположен по улице Грушевского за Домом правительства.
На каждом из кордонов милиция просит предоставлять документы.
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