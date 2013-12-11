Милиция усиливает кордоны вокруг правительственного квартала

11:37, 11 декабря 2013
Политика
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Милиция усиливает кордоны вокруг правительственного квартала, где находятся здания органов власти

Как передает корреспондент УНИАН, более половины милиционеров, которые были на Крещатике, сейчас переместились на улицу Грушевского.

Блок-пост между Европейской площадью и ул. Грушевского увеличился в несколько раз.

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Второй, менее многочисленный кордон, находится по обе стороны Кабмина, а также на перекрестке улицы Грушевского и Крепостного переулка.

Ул. Грушевского перекрыта, по тротуарам ходят немногочисленные прохожие.

К зданию КМУ на улице Грушевского пускают прессу только по спискам, составленным в Кабинете министров.

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