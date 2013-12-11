Милиция усиливает кордоны вокруг правительственного квартала
11:37, 11 декабря 2013Политика
5060 0
Милиция усиливает кордоны вокруг правительственного квартала, где находятся здания органов власти
Как передает корреспондент УНИАН, более половины милиционеров, которые были на Крещатике, сейчас переместились на улицу Грушевского.
Блок-пост между Европейской площадью и ул. Грушевского увеличился в несколько раз.
По теме: Внутренние войска МВД группируются под Кабмином
Второй, менее многочисленный кордон, находится по обе стороны Кабмина, а также на перекрестке улицы Грушевского и Крепостного переулка.
Ул. Грушевского перекрыта, по тротуарам ходят немногочисленные прохожие.
К зданию КМУ на улице Грушевского пускают прессу только по спискам, составленным в Кабинете министров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter