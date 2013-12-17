Фюле объяснил, почему ЕС приостановил переговоры с Украиной

Об этом заявил журналистам еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле, сообщает РИА Новости.

"В пятницу появилось заявление президента Украины, который на круглом столе сказал, что переговорщики не просто провели плохие переговоры по соглашению — они действовали против национальных интересов Украины. Нельзя говорить такие вещи и одновременно хотеть подписать соглашение.

По теме: Евросоюз отложил работу с украинской властью над Ассоциацией (видео)

Я попросил разъяснений и в то же время сообщил, что приостанавливаю нашу общую работу, проинформировав всех своих коллег. А в воскресенье я использовал Twitter, чтобы проинформировать об этом", — сказал Фюле.

В воскресенье Фюле написал в своем микроблоге в Twitter, что Евросоюз приостанавливает работу по соглашению с Украиной об ассоциации.

По его словам, он обсуждал вопрос готовности подписания торгового соглашения с вице-премьером Сергеем Арбузовым, но ответа от правительства Украины не получил.