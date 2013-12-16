Округ № 132: Корнацкий обвиняет Круглова в фальсификации пяти тысяч голосов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корнацкий сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Губернатор Николаевской области Николай Круглов совместно со всеми органами власти провел неслыханные по масштабности фальсификации в 132 избирательном округе 15 декабря. И в этой ситуации однозначно одно – это прямая репетиция президентских выборов 2015. По нашим оценкам количество сфальсифицированных в интересах Круглова голосов составляет свыше 5 тысяч", - заявил кандидат от оппозиции.

Кандидат сообщил, что волонтерами было зафиксировано 47 автобусов "с карусельщиками, которые голосовали за не пришедших на выборы избирателей".

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Также на результаты голосования, по словам Корнацкого, повлияли подкуп избирателей, принуждение и контроль за голосованием бюджетников и применение фальшивых бюллетеней.

"Мы требуем немедленного создания следственной комиссии Верховной Рады относительно фальсификации выборов в 132 округе и других четырех округах. Возбуждения уголовного производства и привлечения к уголовной ответственности исполнителей и заказчиков фальсификаций", - заявил Корнацкий.

Избирательный штаб оппозиционного кандидата с волонтерами перемещается на Майдан в Киеве, потому что осознает, "пока мы не выбросим из Украины эту бандитскую власть, ни о каких честных выборах в стране говорить не приходится".

Справка УНИАН. По предварительным данным Центризбиркома, в округе №132 обработано 99.45% протоколов, согласно которым Круглов получил 47.75% голосов, а Корнацкий — 45.36%.