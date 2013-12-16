Клюев назвал частью спланированной операции обвинения в его адрес в разгоне Евромайдана

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Клюева.

«Учитывая массу дезинформации, которая в последнее время появлялась в СМИ, а также обвинения в мой адрес со стороны отдельных политиков, не могу не отреагировать», - сказал он.

Клюев подчеркнул, что все обвинения в его адрес построены на дезинформации и необъективных домыслах.

«Это часть очевидной, хорошо спланированной операции по дискредитации для достижения конкретных политических целей», - подчеркнул Клюев.

Секретарь СНБО также заявил, что сегодня сам пойдет в Генеральную прокуратуру Украины и ответит ее сотрудникам на все вопросы.

«Я уверен, что объективное расследование покажет беспочвенность всех обвинений в мой адрес», - сказал Клюев.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

1 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, главе Киевской городской государственной администрации Александру Попову, на то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должности заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КГГА Попова.

15 декабря «Украинская правда» опубликовала копии протоколов допросов Сивковича и Попова. В соответствии с настоящими документами, Попов и Сивкович якобы на допросах заявили, что в своих действиях в ночь на 30 ноября руководствовались указаниями Клюева.

Ранее оппозиционные политики заявляли, что именно Клюев организовал и руководил разгоном Евромайдана.