В понедельник состоится совместное заседание правительства и фракции ПР - СМИ

18:34, 15 декабря 2013
Политика
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В понедельник утром состоится совместное заседание правительства и фракции Партии регионов.

Об этом Украинской правде сообщил источник из Партии регионов.

"Будет обсуждаться текущая ситуация в Украине", сказал собеседник.

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По его словам, заседание назначено на 8:30 и состоится в Звездном.

Как известно, оппозиция заявила, что собрала подписи для голосование вопрос об отставке правительства.

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