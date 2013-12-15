В понедельник состоится совместное заседание правительства и фракции ПР - СМИ
18:34, 15 декабря 2013Политика
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В понедельник утром состоится совместное заседание правительства и фракции Партии регионов.
Об этом Украинской правде сообщил источник из Партии регионов.
"Будет обсуждаться текущая ситуация в Украине", сказал собеседник.
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По его словам, заседание назначено на 8:30 и состоится в Звездном.
Как известно, оппозиция заявила, что собрала подписи для голосование вопрос об отставке правительства.
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