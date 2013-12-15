Арбузов прокомментировал заявление Фюле о приостановке работы по евроинтеграции Украины

Об этом, в итоговом выпуске «ТСН-Тиждень» на канале «1+1», 15 декабря текущего года, заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

Комментируя заявление Штефана Фюле о приостановке работы с Украиной в вопросе евроинтеграции, Сергей Арбузов отметил, что переговорный процесс продолжается. Он подчеркнул, что информацию о приостановке работы с Украиной, в воскресенье, 15 декабря, опроверг министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

«Было не только заявление Фюле, было несколько заявлений сегодня. Сделал заявление министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Он сказал, что соглашение с Украиной - на столе.

«Относительно заявления Фюле я хочу пояснить, как его понимаю я. Во-первых, в его заявлении была такая информация, что ЕС требует гарантий того, что Украина будет подписывать это соглашение. Но, именно создание трех рабочих групп, которые мы создали вместе с господином Фюле в ходе последней встречи, это и есть гарантия того, что мы продолжаем работу и готовимся к подписанию», - сказал Арбузов.

Первый вице-премьер подчеркнул, что в ходе переговоров с Фюле украинская делегация обсудила ряд важных вопросов.

«Очень важные вопросы были обсуждены в ходе нашей последней встречи. Это - энергетические, экономические вопросы, торговые, и вопросы сотрудничества с международными организациями. И по каждой группе вопросов мы создали рабочую группу. И сама работа свидетельствует о том, что для нас - это очень важно, и мы идем к подписанию Соглашения. И Президент Украины недавно подтвердил, что наша цель – это подписание соглашения с ЕС», - констатировал Арбузов.

Представитель Кабмина пояснил также, почему в ходе переговоров с еврокомиссаром не была озвучена конкретная сумма, необходимая Украине в качестве помощи со стороны ЕС.

«Для чего мы создали рабочие группы? Для того, чтобы обе стороны понимали возможности и, работая вместе, поняли, какая помощь нужна Украине – на возвратной или безвозвратной основе, какая сумма нам нужна. Все это решится во время обсуждения. Для этого мы поехали в Брюссель. И мы скоро поедем снова. И мы выйдем на эту сумму, выйдем вместе», - сказал Сергей Арбузов.

«Мы привезли показатели нашей экономики, показатели торгового баланса с нашими торговыми партнерами. И сейчас мы решаем, что необходимо Украине», - добавил первый вице-премьер.

Арбузов ответил также на вопрос относительно перспектив возрождения сотрудничества с МВФ.

По его словам, правительство Украины обсудило с Штефаном Фюле вопрос содействия Европы в предоставлении нашей стране очередного транша.

«Переговоры с МВФ очень важны для Украины. Мы договорились с господином Фюле отработать и этот вопрос. Мы будем привлекать европейских специалистов для того, чтобы мы могли возможность как можно быстрее разобраться по каждой позиции», - резюмировал Сергей Арбузов.