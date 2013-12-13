На круглом столе присутствовали лишь "карманные" студенты - СМИ

Как сообщает Украинская правда, об этом заявили представители инициативы «Евромайдан» и Студенческий координационный совет.

"На встрече есть только "карманные" и нелегитимные представители студентов", - заявляют в СКР.

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"Представителей основного органа бастующего студенчества - Студенческого координационного совета - на этом круглом столе не было. Кого-либо другого бастующее студенчество Украины высказываться не уполномочивало", - отметили в «Евромайдане».

Студенты также сообщают, что "так называемый "представитель" студенчества" Дмитрий Левин давал интервью каналу Россия и утверждал, что он представляет студентов, которых "использовали" 29 ноября. Также студенты обнародовали в соцсетях фото, которое свидетельствует, что Левин – "просто из молодежки Партии регионов".