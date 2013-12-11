Спикер ВР рассказал студентам, где рождается "светлое будущее"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, Рыбак выразил надежду, что представители оппозиции присоединятся к общенациональному круглому столу «Объединим Украину», созванному первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком и направленному на поиск мирного выхода из кризиса, который есть в государстве.

«Выступая во время работы круглого стола, руководитель парламента подчеркнул, что первыми на Майдан вышли студенты, молодежь «без политических лозунгов, они высказывались в поддержку евроинтеграции Украины, именно поэтому они и назвали свой Майдан «Евромайданом». Оппозиция же, по его словам, использовала эту протестную энергию молодежи для реализации собственных амбиций», - сообщили в пресс-службе ВР.

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Также отметили, что Рыбак дал краткую оценку ситуации в государстве. Он подчеркнул, что сегодня «нужна четкая оценка действий как с одной стороны, так и с другой». Он подчеркнул важность удержания процессов, происходящих в государстве, в конституционном русле, не поддаваться на «фальшивые политические призывы».

При этом он обратил внимание на то, что украинские оппозиционные силы и лидеры активно используют внешнеполитические инструменты давления на власть в Украине, требуя «международного посредничества», не идя на конструктивный диалог с властью. «Никто не сделает нам лучшей жизни, кроме нас самих», - сказал руководитель парламента, отметив при этом, что нужно, прежде всего, обеспечить целостность государства, не разделяя его на восток и запад, «заживить рану».

Рыбак отметил «важность всестороннего объективного расследования и оценки всех правонарушений, которые имели место в последнее время».

Председатель Верховной Рады обратился к молодежи, студентам, «которые хотят светлого будущего своей стране, стоят на Майдане ради европейской Украины», и подчеркнул, что «это будущее рождается в студенческих аудиториях, на производстве, оно не строится толпой».