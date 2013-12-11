В Брюсселе не планируют на сегодня никаких переговоров относительно Соглашения с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь Европейской комиссии Оливье Баи.

Он добавил, что Евросоюз не планирует втягиваться "в игру цифр" относительно возможной компенсации Украине в случае имплементации Соглашения об ассоциации.

"Никакие переговоры не предусмотрены. Все переговоры сейчас происходят в Киеве, где находится Верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон. Я не могу подтвердить вам информацию о переговорах здесь в Брюсселе", - сказал Баи.

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"В любом случае мы не будем обсуждать цифры. Мы не собираемся играть в игру с цифрами. Будущее Украины не выставляется на тендер, когда тот, кто заплатит более высокую цену, получает Украину в качестве приза", - подчеркнул пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщалось, ранее украинское правительство говорило, что необходима от ЕС сумма в 20 млрд евро в качестве компенсации возможных потерь при подписании Соглашения об ассоциации с зоной свободной торговли между Украиной и ЕС.

Вчера, 10 декабря, Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что Украина 11 декабря намерена начать переговоры в Брюсселе по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.