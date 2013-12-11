Машинист Красной линии столичного метро призвал выйти на Майдан

К ситуации, которая с каждым часом набирает новые обороты на Евромайдане, не остается равнодушным ни один украинец.

Так, машинист поезда киевского метрополитена сегодня призвал всех неравнодушных выйти на станции "Театральной" и поддержать людей на Майдане, пишет ТСН.

По словам киевлянки Оли, которая в это время ехала в вагоне, машинист рассказал по радиосвязи о ночных событиях и попросил присоединиться к революции.

"Один из героев сегодняшнего дня для меня - это машинист на красной линии метро, ​​которая, пока поезд ехал с "Крещатика" до "Театральной", рассказывал людям о том, что сегодня ночью происходило на Майдане, и призвал всех, кто может, выходить на "Театральной" и идти поддерживать наш народ", - написала пораженная девушка на своей странице в соцсети.