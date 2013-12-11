Посол Украины в Польше не понимает, для чего власти снова пошли на разгон Майдана

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом посол сказал после встречи в польском МИД, куда его вызывали в связи с последними событиями в столице Украины.

"Каждый нормальный человек удивляется тому, что в 2 часа ночи была использована сила. Каждый нормальный человек в нормальном демократическом государстве осуждает использование силы против мирных демонстрантов", - сказал он журналистам.

Он напомнил, что на сегодняшний день был запланирован круглый стол, на котором представители власти, оппозиции и участники протестов должны были обсудить пути выхода из кризиса.

"Все это будет выяснено. Мы получим ответы на все наши вопросы", - отметил посол, отвечая на вопрос, как это возможно, что с одной стороны власть приглашает на круглый стол, а с другой - милиция пытается вытеснить митингующих с Майдана Незалежности.

Посол отметил, что сегодня представители украинского правительства уверили, что власть не будет использовать силу против митингующих.

Мальский также назвал единственным возможным выходом из сложившейся ситуации проведение упомянутого "круглого стола".

"По моему глубокому убеждению, единственным выходом из ситуации может быть только поиск диалога, только через проведение одного или нескольких круглых столов, на которых люди могут обсуждать разные проблемы и выходы из ситуации", - сказал он.

Посол также отметил, что в ходе сегодняшней беседы с представителями польского МИД получил заверение, что Польша в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути европейской интеграции.

"Это нелегкая дорога не только с точки зрения экономических реформ, финансовой помощи, но также мышления, поведения на улицах, политической культуры и многих других важных для общества дел", - прибавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, сегодня МИД Польши вызывал на беседу к себе посла Украины из-за событий, имевших место сегодня ночью в Киеве, когда работники милиции применили силу к митингующим за евроинтеграцию на Майдане Незалежности.