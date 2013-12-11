Около 500 человек продолжают акцию протеста под Киевсоветом

Как передает корреспондент УНИАН, ситуация спокойная, митингующие сейчас убирают снег возле здания.

Напротив КГГА стоит грузовик коммунальных служб с проколотыми колесами.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью силы спецподразделений МВД окружили центр Киева и начали вытеснять протестующих с Майдана Незалежности, а утром предприняли попытку штурма здания КГГА, которое протестующие используют в качестве места для ночевки.

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МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Когда киевляне начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, начали отводить колонны бойцов к «правительственному кварталу».